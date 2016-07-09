Маяк «Опричник» уже более 40 лет освещает дорогу морякам, провожая их вдоль скалистых берегов. Среди своих собратьев он рекордсмен. Стоит выше всех на двухсотметровой сопке. Владимир Винников поднимается сюда почти каждый день. Он смотритель этого маяка. Говорит, все по нраву: и природа, и погода. Но гнетет порой одиночество.

Владимир Винников, смотритель маяка «Опричник»: «У меня жена первое время, она хотела сбежать отсюда. Человек, который любит большое общение, он здесь не выдержит».

Он управляет «Опричником» уже четверть века. А живет здесь с самого детства — потомственный смотритель. Отец Владимира Андреевича был первым начальником этого маяка.

Владимир Винников, смотритель маяка «Опричник»: «Раньше в СССР между маяками устраивали соцсоревнования на лучший маяк. Батя лет пять держал знамя».

14 метровая башня. На самой вершине — душа и сердце маяка. Светооптический аппарат. Подобная линза была изобретена еще в XIX веке, Но используется до сих пор. Благодаря ее необычной конструкции свет «Опричника» виден даже в 22 милях от берега.

Владимир Винников, смотритель маяка «Опричник»: «Какая бы ни была автоматика, какие бы ни были спутники. Они сломаются, и пароход — он останется без ничего. Он слепой будет. А маяк — он как светил, так и будет светить».

Включается «путеводный фонарь» за полтора километра от места его расположения. У подножия сопки несколько домов. В них живут начальник маяка, его помощник со своими семьями. Тут же находятся пульт управления и остальная необходимая техника.

Пока мужья на службе, женщины накрывают на стол. В Приморье почти 30 маяков, и большинство из них далеко от городов и поселков. Галина Винникова вспоминает, как тяжело было когда-то оставить цивилизацию.

Галина Винникова, супруга начальника маяка: «Я даже плакала, писала письма матери — свекровке своей. Чтобы меня забрали обратно, но ничего со временем. Уже живем 26 лет».

Магия маяка! Прожив здесь столько лет, уже не представляешь себя без этого света. И все бытовые проблемы меркнут перед его величием.

Наступает рассвет и через несколько минут маяк прекратит свою работу. Но с наступлением первых сумерек «Опричник» снова заступит на ночное дежурство.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]