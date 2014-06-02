ФСБ сможет изымать землю и объекты имущества для госнужд

Владимир Путин подписал указ, разрешающий ФСБ изымать земельные участки для государственных нужд. Ранее президент наделил этим правом ФСО, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года №960. «Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

Из него также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

ФСБ попросила наделить ее правом изымать земли в конце августа 2016 года. В спецслужбе отмечали, что новые полномочия позволят ей «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством и полностью соответствуют ст. 49 [Земельного кодекса]».

Этой статьей установлено, что изъятие земель для государственных нужд может осуществляться в исключительных случаях, связанных с выполнением международных договоров, строительством, реконструкцией объектов государственного и местного значения, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами.

В пояснительной записке к проекту указа, подготовленному ФСБ, говорилось, что право изымать земли нужно спецслужбе для обеспечения безопасности в зонах с особыми условиями использования территорий и вблизи государственных границ.

Ранее с аналогичной просьбой выступила Федеральная служба охраны (ФСО) России. В конце марта 2017 года Путин подписал указ о наделении ведомства правом изымать земли для госнужд. До этого служба могла лишь бессрочно пользоваться земельными участками.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]