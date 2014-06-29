Приморский музей имени Арсеньева продолжает проект «Коллекционируя Россию». На этот раз его залы заполнили религиозные деревянные скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи. Эту уникальную коллекцию из Перми обычно не вывозят, но для приморцев сделали исключение, собрав 35 экспонатов из запасников. Кто же такие «Пермские боги» и почему они так похожи на коми-пермяков.

Если на Дальнем Востоке традиция резной деревянной скульптуры сохранилась в основном как предмет религиозного культа малочисленных коренных народов, у «пермских богов» совсем другая история.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи: «Это, конечно, не языческие, это православные вещи, которые находились в православных храмах на территории всего Пермского края, прежде всего севера. Это то представление о каноне, которое было у местных мастеров, у резчиков, которые работали в деревнях».

Особенность этой религиозной скульптуры в очень близких и понятных образах с чертами лица коренных народов Пермского края. Богородица, ангелы и святые похожи на коми-пермяков - обычных людей в простой одежде. С лицом татарина здесь даже Христос, он представлен в очень непривычной для православия позе. Сидящий в темнице спаситель - пожалуй самый распространённый сюжет.

Виктор Шалай, директор Приморского краевого музея им. В.К. Арсеньева: «Меня эта коллекция очень трогает. В определённой степени эти скульптуры наивны, это, казалось бы, канонические герои, тот же Иисус, которого мы много раз видели на иконах в разных храмах в какой-то привычной для нас иконографии, это изготавливали люди, часто не имеющие никакого художественного образования, деревенские жители, по своему образу и подобию».

Привезти выставку во Владивосток пермяки согласились только ради масштабного проекта «Коллекционируя Россию», которую приморский музей реализует в партнёрстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант». Её основная идея развивать и укреплять связи между учреждениями культуры, создавая так называемый «музей без границ».

Оксана Орачева, генеральный директор благотворительного фонда В. Потанина: «Это возможность для музейных профессионалов знакомиться друг с другом, с опытом своих коллег и привносить что-то новое в свои регионы - будь то передвижные выставки или приглашение проектировщиков для решения важных проблем».

Несмотря на споры, которые не утихают вокруг «пермских богов», деревянная скульптура запрещена православным каноном, уникальная коллекция уцелела, а вместе с ней сохранилась и страница русского культурного наследия северных народов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]