Восстановительные работы начались на временной переправе в Уссурийске

Временная переправа около села Кроуновка Уссурийского городского округа будет полностью восстановлена в течение нескольких дней. Сегодня вечером здесь уже планируют открыть движение для грузового транспорта.

Как рассказал директор филиала «Новоникольский» АО «Примавтодор» Юрий Мышкин, в данное время на место завозят необходимые материалы. Уже завезено 30 25 кубометров пескогравия.

«Пока уровень воды в реке мешает нам оценить надежность конструкции моста. Как только вода спадет, мы обследуем опоры. Если они надежные, то установим еще одну плиту, чтобы поднять конструкцию вровень с насыпью и отремонтируем подъезды к переправе», – сообщил он.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службы администрации края и администрации Уссурийска, по оценке дорожников, на полное восстановление переправы может уйти несколько дней.

Отметим, жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни. С 15 мая на территории действует режим чрезвычайной ситуации. Занятия для школьников Кроуновки организованы в Доме культуры села. Их проводят учителя Корсаковской средней школы.

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Одна из частей конструкции просела. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки. В данное время на реке оборудована лодочная переправа.

Мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]