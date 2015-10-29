Капитан и судовладелец заплатят крупные штрафы за нарушение правил рыболовства

Более чем на 6 млн. 235 тыс. рублей оштрафовано общество с ограниченной ответственностью «Корякморепродукт», признанное виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.17 КоАП Российской Федерации («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

На рыбопромысловом судне «Мыс Турали» этой компании в октябре 2016 г. была обнаружена неучтенная рыбопродукция. Общий вес биоресурсов превысил 19 тонн. Кроме того, в вентиляционных шахтах и трюмах судна была обнаружена скрытая неучтенная рыбопродукция, заготовленная самостоятельно членами экипажа. Общий вес «самозаготовок» превысил 2 тонны. На РМС «Мыс Турали» был наложен арест, в отношении капитан-директора судна возбуждено дело об административном правонарушении.

В рамках проведения административного расследования было установлено, что водным биологическим ресурсам Российской Федерации нанесен ущерб, превышающий 15 миллионов 700 тысяч рублей.

В декабре 2016 г. материалы дела были переданы во Фрунзенский районный суд города Владивостока, который признал капитан-директора РМС «Мыс Турали» виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей. В настоящее время штраф им все еще не оплачен.

В апреле был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.2. ст.8.17 КоАП Российской Федерации и судовладелец судна «Мыс Турали» – ООО «Корякморепродукт» - ему также назначено наказание в виде штрафа в размере более 6 миллионов 235 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, в размере 15 миллионов 700 тысяч рублей, компания-судовладелец уже возместила.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]