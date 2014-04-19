Ушел из жизни руководитель представительства МИД во Владивостоке Игорь Агафонов

17 мая на 50-м году жизни скончался руководитель представительства МИД России во Владивостоке Игорь Агафонов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выразил соболезнование в связи с безвременным уходом из жизни руководителя представительства МИД во Владивостоке Игоря Владимировича Агафонова.

«Это огромная потеря для всего дипломатического корпуса нашей страны. Много лет этот энергичный и целеустремленный человек неотступно отстаивал интересы России на Тихом океане. Огромный личный вклад Игорь Владимирович внес в развитие международных связей и укрепление внешнеэкономического потенциала Приморья».

Справка: Игорь Агафонов родился 18 декабря 1967 года в городе Кустанай Казахской ССР.

Выпускник факультета корееведения Восточного института Дальневосточного государственного университета (ДВГУ; ныне ДВФУ - Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток), специализация – «востоковед-историк, переводчик с корейского языка».

Служил в Вооруженных силах СССР, преподавал в Восточном институте и Владивостокском институте международных отношений ДВГУ, Восточном институте - Школе региональных и международных исследований ДВФУ.

На дипломатической службе с 1995 года. Работал на различных должностях в представительстве МИД России во Владивостоке и посольстве России в Корейской Народно-Демократической Республике.

Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Владел корейским и английским языками.

Член Союза писателей России, автор художественных книг (поэзия, проза) и музыкальных альбомов, учебно-методических и научных сборников (ДВФУ, ДВО РАН).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]