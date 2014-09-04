Убийство Жанны Семенцовой. Когда будет вынесен приговор виновным?

Дело об убийстве сотрудника полиции Жанны Семенцовой в краевом суде рассматривается по второму кругу. Коллегия присяжных два года назад единогласно признала виновными всех фигурантов уголовного дела.

Но процессуальная ошибка, о которой стало известно уже после приговора, позволила адвокатам добиться повторного рассмотрения дела.

По версии гособвинения, убийство Семенцовой было организовано ее бывшим мужем. За миллион рублей он нанял четверых человек, чтобы те расправились с молодой девушкой. Тело женщины злоумышлении вывезли в район бухты Стеклянной, сожгли и закопали в лесном массиве. Как утверждают правоохранительные органы, причина убийства — квартирный вопрос. Главный обвиняемый не хотел выкупать у бывшей жены часть ее квартиры.

Сейчас судебный процесс по новой проходит все стадии разбирательства. В настоящее время — фаза исследования доказательств обвинения. Затем свои доводы представит сторона защиты.

Спрогнозировать, когда будет вынесен приговор, невозможно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]