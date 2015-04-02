Всех членов экипажа эвакуировали с горящего у берегов Камчатки приморского траулера(фото)
Спасатели эвакуировали всех членов экипажа с рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", горящего у берегов Камчатки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Завершена эвакуация остававшихся шести членов экипажа. Люди доставлены на рефрижераторное судно "Лиманский". Пострадавших нет", - уточнил руководитель Камчатского морского спасательного координационного подцентра Артур Рец. По его словам, пожар на траулере продолжается.
Ранее ТАСС сообщал, что приписанный к порту Владивосток траулер "Капитан Чернов", который находится в Охотском море, загорелся в ночь на четверг. На его борту находились 27 членов экипажа. Большинство рыбаков эвакуировали на судно "Реал", оставшиеся пытались потушить огонь.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.05.2017 В Охотском море горит судно из Владивостока
-
10.04.2015 До 57 увеличилось число погибших членов экипажа траулера "Дальний Восток" - МЧС
-
09.04.2015 Прекращена активная фаза поисков людей с траулера "Дальний Восток" в Охотском море
-
07.04.2015 Следственные органы завершили опрос моряков траулера "Дальний Восток"
-
03.04.2015 Вертолет эвакуирует трех пострадавших членов экипажа траулера "Дальний Восток" в Магадан
-
02.04.2015 Нарушения правил промысла - вероятная причина катастрофы траулера у берегов Камчатки
Добавить комментарий