Всех членов экипажа эвакуировали с горящего у берегов Камчатки приморского траулера(фото)

Спасатели эвакуировали всех членов экипажа с рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", горящего у берегов Камчатки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Завершена эвакуация остававшихся шести членов экипажа. Люди доставлены на рефрижераторное судно "Лиманский". Пострадавших нет", - уточнил руководитель Камчатского морского спасательного координационного подцентра Артур Рец. По его словам, пожар на траулере продолжается.

Ранее ТАСС сообщал, что приписанный к порту Владивосток траулер "Капитан Чернов", который находится в Охотском море, загорелся в ночь на четверг. На его борту находились 27 членов экипажа. Большинство рыбаков эвакуировали на судно "Реал", оставшиеся пытались потушить огонь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]