Семиклассники городских и сельских школ Приморья в этом году участвуют в Президентских состязаниях. Обширная спортивная программа, которая, как лакмусовая бумажка, показывает, в какой школе в Приморье спорту уделяют больше всего внимания учителя и директора.

Обязательное условие – все члены команды должны быть учениками одной параллели одной школы. Какой именно год — выбирается жеребьевкой накануне. В этом сезоне отдуваться семиклассникам. А возраст такой, что спортивные секции подростки только-только начинают посещать.

Снежана Децик, участница состязаний: «С мальчиками ходили на волейбол и баскетбол».

Полина Никифорова, участница состязаний: «У нас много туризмом занимаются, ходят в походы».

- Самое главное — касаемся лопатками пола, верхнего края колен касаемся локтями. Руки в замке. Начали! Раз, два, три!

Сельские и городские команды выступают в одних и тех же дисциплинах, но количество ребят за одну школу разное. В городских 16 человек, в районной – восемь.

Для организаторов важно дать оценку тому, как на местах педагоги умеют зажечь подростков, приобщить их к здоровому образу жизни.

Юрий Клинков, главный судья: «Как этому уделяют внимание директора школ. Какова квалификация преподавателя физкультуры. А так, дети все одинаковые».

Если раньше считалось, что у городских ребят больше возможностей заниматься спортом, то теперь это утверждение спорное. И не только потому, что в Приморье, есть школы в районах с таким инвентарем и оснащением, что города позавидуют.

Ирина Татарникова, учитель физкультуры школы п. Лучегорск: «Если по секрету, у нас есть такие глубинки, и там ребята о-го-го какие крепкие. Там и дров надо наколоть, и воды накачать. Они фору могут и городу дать».

Победители краевых президентских состязаний получают путевку сразу на всероссийский финал. В этом году представлять край поедут две команды – одна городская, другая сельская: Владивосток и Черниговский район.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]