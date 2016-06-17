Движение по временной переправе через реку около Кроуновки открыто для грузового транспорта
Полностью восстановить переправу дорожники планируют 19 мая.
Одну из мостовых конструкций, которая в результате паводка просела, обследовали и подняли вровень с насыпью. Для этого на опоры была установлена дополнительная железобетонная плита, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийска.
Подъезд к переправе отсыпан заново и уплотнен с помощью грейдера.
«Для полного восстановления переправы дорожным рабочим осталось сделать насыпь со стороны села Кроуновка, – рассказала начальник отдела по работе с Пушкинской территорией Анна Дударь. – Но пока вода мешает производству работ, осталось еще сантиметров 20. После того, как вода полностью уйдет, ремонт переправы будет продолжен».
В село по временной переправе проезжают грузовые машины и автомобили с высоким клиренсом. Пассажирские автобусы высаживают людей около переправы. Не ходит и школьный автобус – дети продолжают обучаться в доме культуры села.
Около реки дежурит патруль ДПС, работает лодочная переправа.
Отметим, на Пушкинской территории с 12 часов 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации.
Жители села Кроуновка обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Одна из частей конструкции просела. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.
Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.05.2017 Восстановительные работы начались на временной переправе в Уссурийске
-
15.05.2017 Из-за подъема воды в реке в одном из сельских районов Уссурийска введен режим ЧС
-
15.05.2017 Сообщение с селом Кроуновка прервано из-за паводка. Подробности
-
17.09.2016 Переправу через реку рядом с селом Кроуновка полностью открыли для движения
-
26.06.2016 Временную переправу в селе Кроуновка восстановят в максимально короткие сроки
-
17.06.2016 Восстановительные работы дороги, ведущей в село Кроуновка, планируют начать уже сегодня
Добавить комментарий