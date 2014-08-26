Перехода на электронные паспорта транспортных средств с 1 июля может не произойти

Переход на электронные паспорта транспортных средств могут перенести на более поздний срок. Ранее планировалось, что страны ЕАЭС начнут применять электронные документы с 1 июля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Drom.ru.

Как пишет газета «Коммерсант», на ближайшем заседании совета Евразийской экономической комиссии рассмотрят вопрос об отсрочке перехода на электронные паспорта транспортных средств. Там обсудят продления срока использования привычных бумажных ПТС.

Ранее представители автомобильного бизнеса говорили о множестве недоработок в системе электронных ПТС и просили Минпромторг перенести дату перехода на новый тип документов. Ведомство настаивало, что все должно произойти в указанный срок — 1 июля.

Автобизнес сетовал на отсутствие нужных для работы ЭПТС постановлений правительства, приказов МВД и Минпромторга. Кроме того, в автомобильных компаниях говорили, что вопрос взаимодействия с ФТС не отлажен, и не ясно, кто будет оформлять ЭПТС для импорта.

Среди других потенциальных проблем называли необходимость проверки взаимодействия ЭПТС с базами данных, связанными с переходом права собственности, ОСАГО и уплатой утилизационного сбора. Еще один вопрос — подготовка дилеров к нововведению.

Точной даты переноса пока нет, но не исключено, что ЭПТС введут в конце 2017 года или даже в середине 2018-го. Источники издания утверждают, что РФ не хотела выступать инициатором переноса и ждала, что кто-то другой внесет аналогичное предложение. Так и произошло — идею озвучили представители Беларуси.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]