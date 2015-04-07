Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты на овощной станции в Суражевке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы должностными лицами из числа руководства ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция всероссийского научно-исследовательского института овощеводства», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, на предприятии частично не выплачена заработная плата свыше 3 месяцев 23 работникам, всего на сумму свыше 673 тыс рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Ранее сообщалось, что Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по сообщению в СМИ информации о невыплате заработной платы 23 сотрудниками государственного бюджетного научного учреждения «Приморская овощная станция Всероссийского НИИ овощного хозяйства» в селе Суражевка организована доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]