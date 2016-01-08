Неосторожное обращение с огнем во время курения стало причиной сильного пожара в Уссурийске
Вечером 17 мая в 20.47 в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило тревожное сообщение о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Чичерина.
Уже через 4 минуты на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В комнате горел матрас. На момент пожара в доме находился один человек, которого огнеборцы спешно вывели на улицу. Благодаря грамотным и оперативным действиям брандмейстеров в результате происшествия никто не пострадал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС.
В 20.54 пожар был локализован, а в 21.22 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м. На тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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