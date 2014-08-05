Рэпер Гуф остался недоволен перелетом из Владивостока
Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, остался недоволен сервисом авиакомпании, самолетом которой он возвращался с гастролей из Владивостока. Свое недовольство музыкант выразил в социальных сетях. Он заявил, что ему пришлось обратиться к представителю авиакомпании, чтобы тот помог ему освободить место, на котором сидел участник войны, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dni.ru.
"Каким-то чудом мне выдали посадочный на мое законное место. Но когда я зашел в самик, там уже было занято. На нем сидел ветеран с таким же посадочным, как у меня. Опять я полчаса тупо стоял между рядов и ждал того же представителя, который опять не подошел", – пожаловался рэпер.
По словам музыканта, он заплатил 50 тысяч рублей за место в бизнес-классе, которое занял участник войны. Поклонники попытались оправдать Алексея, обвинив во всем недобросовестную авиакомпанию. "Мда. За такие деньги – такой дерьмовый сервис. Хоть бы постеснялись такие деньги брать. Кошмар", "Все правильно, заплатил за место деньги. Если они захотели провести акции для ветеранов, нужно заранее было это делать, а не как тут, вечно все через одно место", "Это жесть. Какая ваще мне разница, ветераны или ветераны? Если заплатил почти тыщу баксов за билет. Это что за маразм??? Идиоты. С каждым днем я все больше и больше поражаюсь идиотизму этой страны", – встали на защиту кумира фолловеры.
Но далеко не все интернет-пользователи считают Гуфа жертвой обстоятельств. "Столько пафоса, сейчас стошнит. Ну проехал разочек в общем классе, чуть не умер, бедняжка. Жалко, что к ветеранам такое хорошее отношение только в праздники. Чаще бы их первым классом возили", "Ты зажрался, Алеша", "Посмотрели бы мы, какая у тебя была бы "развлекательная система", если бы не этот несчастный ветеран. И как бы ты ноги поднимал, хвастаясь доходами и крутизной. Тьфу!" – негодуют хейтеры.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2016 Московский репер знатно "подколол" приморцев, прочитав рэп про тигра во Владивостоке
-
05.10.2016 Вице-губернатор Эдуард Портнов остался недоволен темпами достройки онкодиспансера в Приморье
-
10.05.2016 В Арсеньеве в День Победы поняли в небо боевой вертолет Ка-52
-
18.02.2016 Владивостокский рэпер Никита Ост попался на сбыте 18 кг гашиша
-
14.12.2014 Популярного рэпера Гуфа накануне гастролей во Владивостоке задержали наркополицейские
-
05.08.2014 На владивостокский фестиваль V-Rox едет рэпер-трансвестит
Добавить комментарий