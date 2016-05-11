Аграрии Приморья перевыполнили план по ранним зерновым

Вопрос о ходе весенне-полевых работ в Приморском крае рассмотрели на комитете по продовольственной политике и природопользованию 17 мая. Объем проведенных работ уже превысил уровень прошлого года в два раза.

И.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран в своем докладе отметил, что в целом темпы проведения весенних полевых работ хорошие – сев всех культур начали раньше, чем в предыдущем году. Объем проведенных работ уже превысил уровень прошлого года в два раза.

«На сегодняшний день посеяно 46 тысяч гектаров ранних зерновых или 108% от плана. Кукурузы посеяли 31 тысячу гектаров, что на 10 тысяч гектаров выше уровня прошлого года. Сельхозпроизводители приступили к севу сои, посеяно 27 тысяч гектаров, сев идет с опережением прошлого года на 23 тысячи гектаров», – сообщил Алексей Таран.

Кроме того, за последние годы посевная площадь Приморского края увеличилась до 434 тысячи гектаров, в том числе и за счет ввода в оборот залежных земель.

«В 2017 году дополнительно планируется ввести около 10 тысяч гектаров. Отмечу, что наличие свободных земель и введение их в оборот позволяет ежегодно прирастать от 20 до 45 тысяч гектаров», – пояснил руководитель департамента.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев подчеркнул, что сейчас земля очень востребована в Приморье.

«Количество используемых земель в крае ежегодно увеличивается. К нам приходят крупные инвесторы, в том числе зарубежные», – добавил заместитель главы региона.

Отметим, В 2017 году в Приморье предстоит увеличить площадь пашни до 460 тысяч гектаров – это 106% к уровню прошлого года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]