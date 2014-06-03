В Приморье сотни гектаров плодородной земли пострадали от майского разлива озера Ханка. Ситуацию усугубили и прошедшие в крае дожди. В Спасском районе фермерам приходится заново пересаживать рис. Наши корреспонденты отправились в зеленую долину в окрестностях самого большого из дальневосточных озер, чтобы своими глазами увидеть масштабы бедствия.

Синь до слез. И зелень настолько яркая, что кажется, нет такой краски в природе. Это рисовые чеки вдоль пограничной реки Сунгача напоминают лоскутное одеяло. Часть разлившейся Ханки с полей успешно выкачивают, на некоторых участках до черных комьев дело дошло… И в них уже ни следа от засеянного накануне риса. Смыт подчистую.

Трактор, идущий по воде уже во второй раз после ханкайской волны, взбалтывает почву, дополняя спасскую землю минералами. Все это на радость черноголовым чайкам. Работают на чеках исключительно китайцы. В окрестностях, на канале — исключительно местные рыбаки.

Большая вода сходит на глазах. За катаклизмом едем уже к самой границе полей с ханкайским заповедником. Средняя белая цапля гнездится только здесь. А земли заповедные бок о бок с полями. И дальневосточный аист кочует. То и дело краснокнижная птица перелетает с чеков на залитую равнину и обратно. Кулики процеживают воду в поисках рачков и моллюсков. Все это пока сеялка не сделает по полю несколько десятков кругов.

Странный запах — признак любимого китайцами сорта. Длиннозёрного и слегка коричневого. В ближайших к чекам селах — Зеленодольском и Чкаловском — больше риса ждут жмых. Но нас заверяют, что и зерно народу будет. Причем, привычное круглое. Владелец чеков, наниматель китайской рабочей силы, ровно половину засаживает именно таким.

Всеволод Ию, глава Чкаловского сельского поселения: «Мы сотрудничаем, этот человек нам и техникой, когда надо, помогает».

100 гектаров уже засеянного риса этот человек потерял. Но всеми силами пытается восстановить. Все-таки 15 лет простояли чеки без дела. Самое время ждать хорошего урожая. А рыбакам и живности приханкайской — раздолье. Рыбы и лягушек в этом году как никогда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]