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Бойцовский пес покусал 12-летнего мальчика в Находке

Бойцовский пес покусал 12-летнего мальчика в Находке

Собака, охранявшая автостоянку на улице Постышева в Находке, напала на 12-летнего мальчика. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети, ребенок пытался влезть на забор и упал на территорию парковки, где бегали сторожевые псы, один из которых и покусал мальчика. По словам очевидцев, собака была бойцовской породы. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. 

По факту данного происшествия полиция проводит проверку. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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