Около 2 тонн морепродуктов, перекупленных у приморцев, собирались нелегально вывезти в Китай
Около 2 тонн водных биоресурсов изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в г. Уссурийске.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, 17 мая на территории одной из промышленных баз неподалеку от китайского рынка был обнаружен нелегальный цех по переработке морепродуктов. Организаторы основательно подошли к вопросу обустройства цеха. В нем было установлено современное варочное и морозильное оборудование, разделочные столы, подведен водопровод, сооружены бассейны с системой аэрации для поддержания краба в живом виде. В помещении старались поддерживать порядок – об этом свидетельствовали чистота пола и оборудования. Большое количество упаковочного материала было сложено аккуратными рядами вдоль стен.
Обнаруженные в цехе двое граждан Китайской Народной Республики и россиянин не скрывали, что скупали краб у приморцев, перерабатывали и готовили его к отправке в Китай. Финансировал весь процесс некий граждан Поднебесной. Причем, краб, который предполагался к отправке через автомобильные пункты пропуска через государственную границу упаковывался в картонные коробки, а тот, который планировали вывезти авиатранспортом – в чемоданы. В ходе осмотра помещения пограничники выявили порядка 2 десятков пустых дорожных сумок и более 170 коробок с замороженным камчатским крабом. Общее количество краба, обнаруженного в цехе, превысило 750 особей.
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, может составлять более 630 тысяч рублей.
В отношении работников цеха возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято правовое решение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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