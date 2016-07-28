На улице Октябрьской во Владивостоке запретят стоянку автомобилей
Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на стоянку автотранспортных средств по улице Октябрьской. Запрещающие знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены в районе домов № 25 и 37 на улице Октябрьской, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой администрацию города.
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, работы по установке запрещающих знаков по данным адресам проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.
«Решение об установке знаков было принято на основании рекомендации ГИБДД, - подчеркнул Денис Новиков, специалист управления дорог и благоустройства. - Это связано с увеличением потока автотранспортных средств и создания аварийных ситуации по данным адресам».
Напомним, что в районе расположения новых дорожных знаков работают такие крупные организации, как станция переливания крови и миграционная служба.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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