Прокуратура: В Находке нерадивая мать погубила собственного ребенка

Прокурором города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в ходе следствия, фигурантка, зная о наличии у ее годовалого ребенка серьезного заболевания, не осуществляла надлежащий уход за ним, не создала приемлемые условия для его жизни и развития, не выполнила рекомендации медицинских работников.

Так, несмотря на уговоры врачей, она дважды отказалась его госпитализировать, лишив ребенка возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.

После резкого ухудшения его состояния вовремя за медицинской помощью не обратилась, что привело к развитию и прогрессированию заболевания, от которого наступила смерть потерпевшего.

В настоящее время уголовное дело в отношении направлено прокурором в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]