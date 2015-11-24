Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:14
  0

Прокуратура: В Находке нерадивая мать погубила собственного ребенка

Прокуратура: В Находке нерадивая мать погубила собственного ребенка

Фото: СарИнформ

Прокурором города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в ходе следствия, фигурантка, зная о наличии у ее годовалого ребенка серьезного заболевания, не осуществляла надлежащий уход за ним, не создала приемлемые условия для его жизни и развития, не выполнила рекомендации медицинских работников.

Так, несмотря на уговоры врачей, она дважды отказалась его госпитализировать, лишив ребенка возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.

После резкого ухудшения его состояния вовремя за медицинской помощью не обратилась, что привело к развитию и прогрессированию заболевания, от которого наступила смерть потерпевшего.

В настоящее время уголовное дело в отношении направлено прокурором в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря