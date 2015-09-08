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Инвестиции на Дальний Восток в 2017 году увеличатся почти в двое

Инвестиции на Дальний Восток в 2017 году увеличатся почти в двое

Фото: Минвостокразвития

Инвестиции, привлеченные на Дальний Восток с помощью инструментов развития – ТОР, Свободного порта Владивосток, целевой поддержки инвестиционных проектов  - будут увеличены почти в два раза, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Новые инвестиции будут привлекаться на постоянной основе. Так до конца 2017 года мы рассчитываем выйти на объем привлеченных инвестиций в 4 трлн рублей», - сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов года.

По его словам, «уже сейчас на Дальний Восток привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций, большая часть из которых – 2,2 трлн рублей – частные».

Для привлечения инвесторов и формирования благоприятного инвестиционного климата, по мнению Министра, на Дальнем Востоке должны быть созданы конкурентоспособные условия инвестирования и ведения бизнеса.

«Дальний Восток граничит с самым динамично развивающимся регионом мира – Азиатско-Тихоокеанским регионом. Нам важно конвертировать эту экономическую мощь в подъем наших дальневосточных территорий», - отметил глава Минвостокразвития России.

Напомним, вопросы развития Дальнего Востока, в том числе итоги 2016 года и перспективы на 2017 год обсуждались в Москве на заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В мероприятии приняли участие главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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