Житель Приморья заплатит миллион за попытку дать взятку должностному лицу
В Уссурийске вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, обвиняемому покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, ранее сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску совместно со специалистами Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору провели рейд по выявлению и пресечению фактов незаконного распространения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.
Желая уйти от ответственности, 53-летний владелец товара предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 36 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. Действия подозреваемого пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
По данному факту следователем СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на дачу взятки).
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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