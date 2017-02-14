Обрушение, вызвавшее немало вопросов. Подпорная стена на Станюковича до сих пор находится в стадии реконструкции, а причина коммунальной аварии, которая вывела из строя участок дороги и крупную тепломагистраль, так и не установлена до конца.

Затянувшийся ремонт подпорной стены проходит в несколько этапов. Сейчас для поврежденного участка теплотрассы, который пострадал от обвала, возводят защиту. Работы подрядной организацией ведутся хоть и долго, но уже по новой технологии с соблюдением всех положенных стандартов.

С момента обрушения подпорной стены на Станюковича прошло около трех месяцев. Сейчас строители вовсю ведут восстановительные работы. В новой конструкции будут использованы буроинъекционные сваи и дополнительные элементы армирования. По словам застройщика, точная причина обвала так и не выяснена.

Нарушение технологий при выемке грунта, ошибки в проектной документации или даже землетрясение? Версий, по которым мог случиться обвал, несколько, но от каких-либо комментариев в научно-исследовательском институте, где вот уже несколько месяцев проводится экспертиза, воздерживаются, перенося дату ее окончания. Возможную причину не назвал и главный инженер строительной компании, которая возводила многоуровневую парковку на месте обрушения.

Станислав Кончин, главный инженер ООО «Каскад-строй»: «В настоящее время сказать однозначно, что повлияло, не представляется возможным, как только будут какие-то результаты каких-то экспертиз строительных, сразу будет известно. Произошло обрушение части откоса на строительной площадке, сейчас идет активное разбирательство».

Дорожное полотно и часть подпорной стены рухнули в одно мгновение. Тогда жертв удалось избежать просто чудом. Последствия обвала видны до сих пор. Крупная коммунальная авария стала причиной неудобств для автомобилистов и жителей Эгершельда — от обрушения пострадали проезжая часть и крупный участок тепломагистрали. К ремонту приступили за счет строительной компании.

Дмитрий Вишняков, директор СП «ПТС» филиала «Примгенерации» АО «ДГК»: «Подрядчик приступит к демонтажу поврежденного участка и монтажу новой теплотрассы, устройству лотков и монтажу трубопроводов. Устанавливаются заглушки на теплотрассе для того, чтобы отключить этот участок, эти заглушки обеспечат проведения гидравлических испытаний».

Полностью восстановительные работы по реконструкции подпорной стены и участка теплотрассы застройщик планирует завершить к 1 августа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]