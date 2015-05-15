В Находке стартовал «Экомарафон—2017». Видеорепортаж Евгении Егошиной
В Находке стартовал «Экомарафон—2017». Несколько этапов масштабного мероприятия уже состоялись: это и субботники на популярных городских пляжах, и очистка морского дна аквалангистами, и озеленение парков, скверов и городских улиц. Лучших экомарафонцев переди ждет настоящая научная экспедиция.
Ясень, можжевельник, вейгела и спирея. Настоящий урок ботаники для школьников, которые сегодня выступают в роли волонтеров-озеленителей. На восстановление зеленой архитектуры единственного сквера в поселке Врангель приобрели 140 саженцев.
Алина Татиева, волонтер: «Как говорится, если что-то убрал, скажем, или сорвал, нужно это всё возместить».
Накануне в школах Находки появились «Аллеи выпускников». 180 саженцев берез и форзиций для этой экологической акции приобрел «Восточный Порт».
Евгений Арехта, главный инженер АО «Восточный Порт»: «В рамках программы «Озеленение города» «Восточный порт» решил принять участие в конкретных мероприятиях по озеленению, организовал сегодняшнее мероприятие, которое проходит уже вторым этапом после озеленения пришкольных участков».
Самое интересное ждет участников «Экомарафона» впереди. Серьезную научную экспедицию «Восточный Порт» снарядит совместно с преподавателями и студентами-экологами МГУ им. Невельского. Она будет посвящена изучению содержания микропластика в Японском море.
Олег Альмакеев, начальник коммерческой службы АО «Восточный Порт»: «Мы не экономим деньги! «Восточный порт» и «Управляющая портовая компания» прежде всего тратят сотни миллионов рублей на мероприятия по защите окружающей среды, по защите экологии. У нас есть собственный сертифицированный отдел экологии и лаборатории».
Часть экомарафонцев в это же время возводила живую изгородь из саженцев берез на въезде во Врангель. Когда деревья вырастут, они станут надежным живым щитом от сильных морских ветров. И место, и растения для посадок выбирать помогали эксперты.
Андрей Карпов, председатель регионального отделения экологической партии «Зеленые» в Приморском крае: «Чтобы экология в поселке становилась лучше».
В рамках «Экомарафона—2017» уже состоялся интеллектуальный экобатл среди школьников и студентов, несколько субботников на популярных пляжах Находкинского городского округа. Принять участие в мероприятиях марафона могут все желающие. На каждом этапе для участников отличное настроение, музыка, конкурсы и экологичные подарки от организаторов – «Восточного Порта» и «Управляющей портовой компании».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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