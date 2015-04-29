В Приморье суд вынес приговор бульдозеристу, который уничтожил почти 100 деревьев

Вынесен приговор машинисту бульдозера геолого-разведочного предприятия за незаконные рубки лесных насаждений

Дальнереченский районный суд вынес приговор жителю Анучинского района, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступления совершены в сентябре 2016 года работником АО «Приморгеология». Так, являясь машинистом бульдозера, фигурант в процессе выполнения работ на объекте этого предприятия («Проведение поисковых работ на крупночешуйчатый графит в пределах Тамгинского узла»), путем выкорчевывания повредил до степени прекращения роста почти 100 сырорастущих деревьев различных пород, в том числе, «ильм», «орех», «дуб», «клен», «ясень» и др.

В результате таких незаконных действий лесному фонду причинен экологический ущерб на сумму порядка 1,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела ущерб в полном объеме возмещен фигурантом.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд (с учетом смягчающих обстоятельств, возмещения ущерба и рассмотрения дела в особом порядке) назначил ему за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]