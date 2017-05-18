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Неизвестные ночью подожгли Volkswagen Touareg, припаркованный возле жилого дома во Владивостоке

Неизвестные ночью подожгли Volkswagen Touareg, припаркованный возле жилого дома во Владивостоке

Фото: Инстаграмм

В ночь на 19 мая во Владивостоке во дворе дома по адресу Слуцкого 16/3 неизвестные подожгли припаркованный Volkswagen Touareg. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети, владелец машины вовремя заметил пламя и вместе с женой кинулся тушить свое авто. Они не позволили распространиться огню по всему автомобилю, затем оперативно прибывшие огнеборцы потушили Volkswagen.

Это происшествие бурно обсуждается в социальных сетях. Люди недоумевают, куда смотрят правозащитники, ведь это далеко не первый случай поджога транспортных средств во Владивостоке. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что такие происшествия на руку владельцам платных автостоянок.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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