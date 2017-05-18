Женщина пыталась украсть комплект постельного белья в одном из торговых центров Владивостока
18 мая в торговом центре "Зеленый остров" на улице Калинина, 275 во Владивостоке была задержана женщина, которая пыталась пронести неоплаченный комплект постельного белья стоимостью 4500 рублей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети, воровку вовремя заметили охранники и задержали. Как сообщают пользователи соцсети, эту женщину уже задерживали при подобных обстоятельствах и в других магазинах.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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