В Дальнегорске под суд пойдут врачи местного роддома

В городе Дальнегорске перед судом предстанут должностные лица родильного дома, обвиняемые в причинении новорожденному тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратурой города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц родильного дома городской больницы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, заведующая акушерским отделением и врач акушер-гинеколог (по оказанию экстренной помощи) допустили небрежные преступные действия (бездействие) при наблюдении роженицы и оказании ей помощи при родоразрешении.

Так, самонадеянно рассчитывая на положительный результат, свои знания и умения, несмотря на слабую родовую деятельность у роженицы, они вовремя не произвели оперативное родоразрешение (кесарево сечение).

Небрежные преступные действия (бездействия) врачей привели к изменениям в организме новорожденного, которые повлекли за собой тяжкий вред его здоровью, в том числе гипоксически-геморрагическое поражение головного мозга тяжкой степени.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]