«Вести: Приморье. Интервью»: Санаторий «Садгород» хотят восстановить приморские инвалиды
«Вести: Приморье. Интервью» с Артемом Моисеенко, руководителем Дальневосточной общественной организации инвалидов «Ковчег».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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