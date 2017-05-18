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Воровка спиртного попала на видео камер наблюдения в одном из алкомаркетов Владивостока

Воровка спиртного попала на видео камер наблюдения в одном из алкомаркетов Владивостока

Фото: Инстаграм

Девушка украла алкоголь в магазине Brut на ул. Ладыгина, 9/1 во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети, момент кражи попал зафиксирвоала камера видеонаблюдения, установленная в алкомаркете.

Как утверждают подписчики социальных сетей, эта дама на прошлой неделе попалась в магазине бытовой химии на улице Русской, злоумышленница пыталась украсть три тюбика с тушью, но продавец вовремя заметила это и потребовала вернуть товар.

Кроме того, данная особа украла два тестера в магазине "Летуаль", - увтерждают очевидцы.

⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩Листай #Владивосток Как сообщает подписчик: Данная девушка сперла алкоголь в магазине brut Адрес ладыгина 9/1, может где бродит по магазинам и продолжает свои злодеяния, возможно кто узнает ее и будет знать. Благодарим подписчика за предоставленный материал. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ДЕЛАЙ НОВОСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ! Вы стали очевидцем 🚙🚚 ДТП или нарушений ПДД, сняли фото📷 или видео 📹 произошедшего, или просто есть новость, с которой хотелось бы поделиться с жителями города? Присылайте их к нам в WhatsApp по номеру 📲#89147064334, мы их обязательно опубликуем.⚫ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Подписывайтесь на интересные аккаунты Приморья: 👉🏻 @vdknews.ru - Все новости Владивостока и края в одном аккаунте; 👉🏻 @25auto - лучшие автомобили Приморья; 👉🏻 @dps.control_neformat - все находки и потеряшки Приморья. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ По вопросам рекламы в сообществе 📲#89149609999 #ДТП #артем #находка #dps_control #сгорелавто #пожар #primorye #125rus #25rus #новости #пдд #найденномер #приморье #vl #vdk #vladivostok #27dps #28dps #горитавто #пропалребенок #найденыдокументы #пропалчеловек #приморскийкрай #нужнапомощь #делайновостиснами #primorsky

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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