Воровка спиртного попала на видео камер наблюдения в одном из алкомаркетов Владивостока

Девушка украла алкоголь в магазине Brut на ул. Ладыгина, 9/1 во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети, момент кражи попал зафиксирвоала камера видеонаблюдения, установленная в алкомаркете.

Как утверждают подписчики социальных сетей, эта дама на прошлой неделе попалась в магазине бытовой химии на улице Русской, злоумышленница пыталась украсть три тюбика с тушью, но продавец вовремя заметила это и потребовала вернуть товар.

Кроме того, данная особа украла два тестера в магазине "Летуаль", - увтерждают очевидцы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]