Опасного «штрафника» задержали судебные приставы в Дальнегорске

В отдел судебных приставов по Дальнегорску пришел мужчина, заявивший, что желает оплатить штраф ГИБДД. В руках у «штрафника» была трость с набалдашником в виде змеиной головы.

Мужчина прошел в здание через рамку-металлоискатель, которая подала сигнал об обнаружении подозрительных предметов. Судебный пристав по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов) задал вопрос гражданину о наличии запрещенных к проносу предметов. В частности, подозрение судебного пристава сразу же вызвала трость. Гражданин сразу признал, что набалдашник трости – с секретом. Пристав, осмотрев трость, увидел, что в набалдашник в виде змеиной головы вмонтирован острый стилет.

По данному факту в отдел судебных приставов был вызван наряд полиции.

К тому же выяснилось, что гражданин со стилетом не являлся должником и исполнительного производства в отношении него в отделе судебных приставов не имелось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]