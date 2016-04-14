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Выходные на острове Русский: сыроварение, экзотические животные и бразильская кухня

Выходные на острове Русский: сыроварение, экзотические животные и бразильская кухня

Фото: Администрация ПК

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, масштабный и красочный фестиваль «День путешественника» ждет всех жителей и гостей Приморья уже на этих выходных, 20 и 21 мая. Мероприятия пройдут на острове Русский.

Праздник начался в пятницу, 19 мая, на Набережной Дальневосточного федерального университета. В полдень здесь открылась ресторанная улица, где шеф-повара лучших ресторанов города провели мастер-классы и кулинарные шоу, здесь также можно было попробовать блюда самых разных кухонь мира.

Основные мероприятия фестиваля развернутся на территории университета в субботу и воскресенье, 20 и 21 мая. Все желающие смогут стать участниками мастер-классов по сыроварению, гончарному делу, вязанию, гонках на лодках «дракон», а также увидеть праздничные шоу-программы и даже пообщаться с животными, которых представит гостям мероприятия один из городских зоопарков.

Организаторы уверены, что фестиваль – прекрасная возможность провести яркие выходные и лучше узнать свой край.

Напомним, площадки будут работать на университетской Набережной с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Припарковать личный автотранспорт все желающие смогут на парковке за территорией кампуса со стороны северного въезда, дополнительно на многоуровневой парковке, расположенной на территории кампуса со стороны центрального въезда.

Передвигаться по территории ДВФУ можно будет на бесплатных шаттлах, в их маршрут входят остановки возле северной парковки, корпуса S и университетской Набережной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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