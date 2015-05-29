Смертность от отравления алкоголем снизилась в Приморье почти в два раза

На 38% снизилась смертность от случайных отравлений алкоголем в Приморье. Такие данные озвучены на ежемесячном совещании с главными врачами в Администрации края.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин отметил, что сегодня в крае показатель смертности от отравлений алкоголем ниже общероссийского, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«По данным мониторинга с начала года в регионе отмечается значительное снижение смертности от случайных отравлений алкоголем – на 38% и составил 4,9 промилле, тогда как в 2016 году он был равен 7,9», – отметил глава ведомства.

Он также добавил, что в крае отмечено снижение смертности от различных болезней, в том числе от туберкулеза – на 26%, от болезней органов дыхания – на 14,3%, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 9,2%, от болезней органов пищеварения – на 7,6% и других.

Как и в прошлом году в крае продолжает снижаться и показатель младенческой смертности.

Между тем, за первые три месяца 2017 года в регионе отмечен рост смертности от болезней системы кровообращения – на 4,8%. Основные причины – повторные инфаркты миокарда, гипертоническая болезнь и внезапная смерть.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, данные показатели говорят о неудовлетворительной профилактической работе на уровне первичного звена.

«Необходимо усилить работу амбулаторно-поликлинической службы и в ФАПах», – поручил вице-губернатор, отметив, что в этом поможет оснащение оборудованием теле-ЭКГ бригад скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, по мнению Губернатора приморцы должны оперативно получать специализированную медицинскую помощь даже в ФАПах. Для этого во всех фельдшерско-акушерских пунктах планируют начать оказывать новый вид медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях – тромболическую терапию. Соответствующая заявка подана в федеральное ведомство еще в 2016 году.

Кроме того, в некоторых территориях люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, уже сегодня могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах Приморья есть возможность проведения теле-ЭКГ. По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для поэтапного внедрения телемедицины в этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.

«Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», – отметил глава государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]