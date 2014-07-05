Соревнования по гребле на шлюпках на Кубок командующего ТОФ пройдут во Владивостоке
20 мая в акватории Амурского залива пройдут соревнования на Кубок командующего Тихоокеанским флотом по гребле на шлюпках.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ТОФ, в соревнованиях, посвященных 286-й годовщине со дня образования Тихоокеанского флота, примут участие более 20 команд. Вместе с военными моряками, представителями спортивных обществ города и края в состязаниях примут участие команда юнармейцев и детские команды, представляющие военно-патриотические клубы Приморского края.
Гонка на шлюпках во Владивостоке уже давно стала традиционной. Данные соревнования ежегодно открывают сезон гребно-парусного спорта в главной базе Тихоокеанского флота. В них постоянно принимают участие военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, команды районов Приморской столицы и представители силовых структур нашего края.
Открытие соревнований - в 10.00 на Водной станции ТОФ.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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