Анонс на 21 мая
21 мая с 12.00 во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) второй день соревнований в рамках первенства по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит»).
21 мая на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) в 11.00 пройдет второй этап чемпионата Владивостока по картингу.
21 мая в 17.00 на центральной площади Владивостока пройдет Всероссийский легкоатлетический полумарафон «Забег». Участники смогут преодолеть дистанцию в 21, 10 и 5 километров на выбор.
21 маяс 15.00 до 22.00 будет ограничено движение автотранспорта по центральным улицам Владивостока, из-за проведения всероссийской спортивной акции «ЗаБег». (подробнее...)
21 мая с 12.00 до 18.00 на Набережной Дальневосточного федерального университета продолжается фестиваль «День путешественника».
21 мая в 10.00 на острове Русский (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу.
21 мая в 13.00 в Приморской государственной картинной галерее на Партизанском проспекте,12 состоится мастер-класс по каллиграфии. Мастер-класс ведет каллиграф Дмитрий Рыжов. Вход свободный!
21 мая — День полярника в России.
21 мая — День ТОФ России.
21 мая — День военного переводчика в России.
21 мая — День инвентаризатора в России.
21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
21 мая — Всемирный день памяти жертв СПИДа.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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