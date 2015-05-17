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Анонс на 21 мая

21 мая с 12.00 во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) второй день соревнований в рамках первенства по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит»).

21 мая на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) в 11.00 пройдет второй этап чемпионата Владивостока по картингу.

21 мая в 17.00 на центральной площади Владивостока пройдет Всероссийский легкоатлетический полумарафон «Забег». Участники смогут преодолеть дистанцию в 21, 10 и 5 километров на выбор.

21 маяс 15.00 до 22.00  будет ограничено движение автотранспорта по центральным улицам Владивостока, из-за проведения всероссийской спортивной акции «ЗаБег». (подробнее...)

21 мая с 12.00 до 18.00 на Набережной Дальневосточного федерального университета продолжается фестиваль «День путешественника».

21 мая в 10.00 на острове Русский (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу.

21 мая в 13.00 в Приморской государственной картинной галерее на Партизанском проспекте,12 состоится мастер-класс по каллиграфии. Мастер-класс ведет каллиграф Дмитрий Рыжов. Вход свободный!

21 мая — День полярника в России.

21 мая — День ТОФ России.

21 мая — День военного переводчика в России.

21 мая — День инвентаризатора в России.

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

21 мая — Всемирный день памяти жертв СПИДа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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