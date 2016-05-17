Анонс на 20 мая

20 мая во Владивосток зайдет судно «Costa Victoria». Швартовка у причала морского вокзала состоится в 13.00.

20 и 21 мая на о. Русский гостей и жителей Приморья ждет масштабный праздник с ресторанной улицей, красочными шоу и морскими мастер-классами. Мероприятие пройдет в рамках «Дня путешественника». 20 и 21 мая развернутся массовые мероприятия: выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Приморье мастеровое», мастер-классы, праздничные шоу-программы, гонки на лодках «дракон», гребная регата и многое-многое другое. Площадки будут работать на университетской Набережной с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

20 мая во Владивостоке пройдет «Ночь музеев».

20 мая филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проведет день потребителя для своих абонентов. С 10.00 до 13.00 жители Владивостока смогут получить ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а.

20 мая во Владивостоке в 14.00 в Приморской государственной картинной галерее не Партизанском проспекте, 12 состоится мастер-класс по каллиграфии. Вход свободный.

20 мая во Владивостоке ярмарки на центральной площади не будет в связи с подготовкой к проведению спортивно-массового мероприятия «ЗаБег».

20 мая во Владивостоке в 17.00 в «Андеграунде» ВГУЭС состоится инклюзивный фестиваль красоты, моды и стиля «Красота без границ». Вход свободный.

20—21 мая во Владивостоке в 10.00 на стадионе «Динамо» состоится «III-й Открытый кубок Приморского края» по пожарно-прикладному спорту.

20 мая в акватории Амурского залива пройдут соревнования на Кубок командующего Тихоокеанским флотом по гребле на шлюпках. Открытие соревнований пройдет в 10.00 на Водной станции ТОФ.

20 и 21 мая во Владивостоке с 12.00 на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит», внесший большей вклад в развитие конного спорта в Приморье).

20 мая во Владивостоке в 16.00 в Приморском краевом колледже искусств (ул. Русская, 40) свой творческий отчёт представят юные артисты муниципальной детской школы искусств № 3. Вход свободный.

20—21 мая во Владивостоке в 11.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Приморья по ju-jutsu (джиу-джитсу) в дисциплинах «ne-waza» (борьба) и «fighting-system» (полный контакт), «duo-system» (показательные выступления) и «kakuto-system» (полноконтактные поединки).

20—21 мая состоится уникальная высокоширотная экспедиция «Открытая Арктика 2015—2017». В ходе экспедиции на самую северную погранзаставу «Нагурское» (о. Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа) будут доставлены копия Знамя Победы, флаг Российской Федерации и флаги 85 регионов России. Патриотическая акция приурочена к 72-й годовщине Великой Победы.

20 мая Находка отпразднует День города. Празднования в честь 67-летия Находки развернутся на площади Муниципального центра культуры и аллее улицы Ленинской.

20 мая во Владивостоке в 12.00 в малом зале Дворца детского творчества пройдёт фестиваль экологических мультфильмов детской студии «Ручеёк». Это своеобразный творческий отчет студии, посвященный Году экологии.

20 мая г. Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Кубок г. Владивостока по смешанному боевому единоборству (ММА). Начало в 11.00.

20 мая г. Владивосток, стадион Владивостокского президентского кадетского училища (Камский переулок, 6). Тестирование ГТО кадетов училища. Открытие в 15.30.

20 мая о. Русский, стадион кампуса ДВФУ. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2017». Открытие в 12.00, старт в 12.30.

20 мая на о. Русский, стадион кампуса ДВФУ. Краевой финал среди школьных команд Всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу «Золотая ловушка 2017». Начало в 11.00 до 14.00. Подробнее

20 мая о. Русский. Рогейн «Приморский». Формат соревнований: 4 часа бегом и 3 часа на велосипеде. Общий старт в 14.30.

20 мая г. Находка, озеро Соленое. Соревнования по гребле на лодках-дракон, посвященные Дню города. Начало в 12.00.

20 мая Черниговский р-н. Открытый Кубок Приморского края по рыболовному спорту, «ловля донной удочкой», лично-командный.

20-21 мая г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по тхэквондо. Начало в 10.00.

20-21 мая г. Владивосток. Мотоциклетный спорт. Открытый Чемпионат Приморского края по кантри-кроссу, мужчины, юноши с 16 лет.

20-21 мая г. Владивосток, с/к «Чемпион» (ул. Гоголя, 41, ВГУЭС). Чемпионат и Первенство г. Владивостока по киокусинкай каратэ-до.

20-21 г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионат г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2016-2017 гг.

20-21 мая г. Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26). Чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд (группа 1).

20-21 мая г. Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26). Первенство г. Владивостока по хоккею среди юношеских команд.

20-21 мая г. Спасск-Дальний, Цемзвод (ост. авт. «КНИ»). Открытый Кубок Приморского края по мотокроссу, II этап.

20 мая — Всемирный день метрологии.

20 мая — День Волги.

20 мая — День калмыцкого чая.

20 мая — Всемирный День травматолога.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]