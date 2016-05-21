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Анонс на 22 мая

С 22 по 29 мая во Владивостоке пройдет второй этап гидравлических испытаний теплотрасс, без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.(подробнее..)

22 мая АО «ДВЭУК» приступит к гидравлическим испытаниям магистральной теплосети о. Русский по итогам отопительного сезона. В течение недели будет прекращена подача тепловой энергии от мини-ТЭЦ «Центральная» на объекты Дальневосточного федерального университета.

22 мая в кинотеатре «Океан» во Владивостоке открывается выставка «Рисую! Мечтаю! Живу!». Участниками проекта стали пациенты краевого онкогемотологического центра в возрасте от 3-х до 15 лет.

22-23 июля на набережной Спортивной гавани приморской столицы будут организованы фестивали-ярмарки «Экологически чистое творчество».

22 мая — Международный день биологического разнообразия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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