Лайнер Costa Victoria возвращается в Приморье

20 мая в порт Владивостока снова зайдет круизный лайнер «Costa Victoria». Еще две тысячи туристов из Южной Кореи сойдут на берег, чтобы познакомиться с достопримечательностями края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, судно пришвартуется возле Морского вокзала Владивостока в 13.00. Встречать гостей будут праздничной программой.

«На верхней площадке Морского терминала пройдут мероприятия с участием Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии и известных приморских вокалистов. Также здесь расположится выставка картин краевой картинной галереи. На нижней площадке туристов традиционно будет ждать маркет сувениров с национальной и региональной спецификой», – сообщили во Владивостокском морском пассажирском терминале.

Туристы пробудут во Владивостоке до вечера субботы, 20 мая. В течение дня они побывают в музее «Владивостокская крепость», на подводной лодке «С-56», прогуляются по Спортивной Набережной и центральным улицам Владивостока, а также посетят сельскохозяйственную ярмарку на центральной площади Владивостока.

Напомним, Costa Victoria открыла круизный сезон в Приморье 2 мая, а следующий заход состоялся спустя всего пять дней – 7 мая. Более четырёх тысяч путешественников из Республики Корея в рамках специально разработанных программ посетили объекты культурного показа и прогулялись по центральным улицам Владивостока.

Отметим, в этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов – круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14 раз, причем шесть судов зайдут в край уже в этом месяце.

Как отметил директор департамента туризма Константин Шестаков, на линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов.

«Мы делаем все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – рассказал он.

По мнению губернатора Приморского края, круизный туризма в Приморье одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]