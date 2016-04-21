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На о. Русский начинаются гидравлические испытания

На о. Русский начинаются гидравлические испытания

Фото: Страна Здоровья

22 мая АО «ДВЭУК» приступит к гидравлическим испытаниям магистральной теплосети о. Русский по итогам отопительного сезона. В течение недели будет прекращена подача тепловой энергии от мини-ТЭЦ «Центральная» на объекты Дальневосточного федерального университета.

Как отметил начальник цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский АО «ДВЭУК» Александр Тычинин, учитывая высокую социальную значимость Медицинского центра ДВФУ, на период гидравлических испытаний будет задействована резервная блочно-модульная котельная, которая обеспечит медучреждение горячей водой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Александра Хамицевича, пресс-секретаря АО «ДВЭУК».

По его словам, перед началом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. будет проведен второй этап гидравлических испытаний, в том числе на мини-ТЭЦ «Океанариум». Также энергетикам предстоит выполнить регламентные работы по подготовке оборудования станций, сформировать нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.

Напомним, источники генерации АО «ДВЭУК» на о. Русский обеспечивают энергоснабжение ДВФУ, Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Энергетический кластер островной территории состоит из трех мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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