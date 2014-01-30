Фестиваль красоты, моды и стиля "Красота без границ" пройдет во Владивостоке

20 мая во ВГУЭС пройдет фестиваль красоты, моды и стиля под названием «Красота без границ». Его участниками станут люди с ограниченными возможностями здоровья. Организатор фестиваля – Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» - готовит интересную творческую программу. Зрители увидят дефиле от известных дальневосточных дизайнеров, а также разнообразные танцевальные, вокальные и шоу-номера.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, участники фестиваля покажут модную одежду от студентов-дизайнеров ВГУЭС, победителей международного конкурса «Пигмалион» Александра Варлакова, Виктории Матиной и Наили Валиевой, дизайнера Людмилы Губаревой, а также из коллекций театра моды. Танцевальные номера поставлены Жанной Савенко, хореографом, принимавшим участие вместе с маломобильными танцорами в Международном благотворительном танцевальном фестивале Inclusive dance, который прошел в Москве и принес приморцам серебро в командном зачете и призовые места в индивидуальном. Артем Моисеенко вместе с партнершей Марией Бичевиной занял шестое место: в танцах оно считается призовым. Этот танец можно будет увидеть на фестивале во ВГУЭС.

Выступления не оставят никого равнодушным, а сам фестиваль удивит своей красотой и размахом, сообщил президент общественной организации «Ковчег» Артем Моисеенко.

Принять участие в фестивале, причем на безвозмездной основе, согласились такие популярные артисты, как танцевальный коллектив «Тодес», певица Алана О, артистка Приморского драматического театра им. Горького Жанна Стрелкова и другие.

По словам Артема Моисеенко, мероприятие станет неким подведением итогов.

- Люди с ограниченными возможностями постоянно учатся чему-то новому, и приходит время, когда они хотят блеснуть своим мастерством. В субботу, 20 мая, шанс им как раз представится. Это уникальное мероприятие совместит в себе несколько направлений и никого не оставит равнодушным. Такого в Приморском крае, да и, думаю, по всей России, еще не было. Это не просто один инклюзивный номер среди других, а полноценный фестиваль. Своим вокалом, танцами и шоу-номерами удивят около 15 участников, — поделился Артем Моисеенко. Талантливые участники покажут в том числе и танцевальные номера. Раскрывать их секреты Артем Моисеенко не стал, но отметил, что они обязательно впечатлят любого, даже искушенного зрителя. Еще одной важной частью фестиваля станет показ мод от местных магазинов и дальневосточных дизайнеров. По словам Артема Моисеенко, своим дефиле участники продемонстрируют, что людям с ограниченными возможностями совсем не чужда мода. Как другие люди, они красивы, и им нравится чувствовать себя такими.

Фестиваль состоится 20 мая в 17.00 в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» ВГУЭС. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]