Во Владивостоке состоится «III Открытый кубок Приморского края» по пожарно-прикладному спорту

20-21 мая 2017 года во Владивостоке на стадионе «ДИНАМО» состоится «III-й Открытый кубок Приморского края» по пожарно-прикладному спорту. Мероприятие направлено на популяризацию профессии пожарного и спасателя, развитие пожарно-прикладного спорта среди юношей и девушек, а так же пропаганду здорового образа жизни. Начало в 10.00.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, ежегодно в соревнованиях принимают участие команды со всего Приморского края и других субъектов России. Участникам предстоят нелегкие испытания: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание. Каждый имеет возможность побороться за победу в комплексном, командном и личном зачете. В 2016 году команда из Владивостока смогла отвоевать победу в общекомандном зачете и командном зачете среди юношей, достойную конкуренцию им составили команды из Уссурийска и Арсеньева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]