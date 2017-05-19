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В Приморье пытались ввезти почти 2 тысячи замаскированных электрошокеров

Фото: Пресс-служба ДВТУ

Уссурийские таможенники обнаружили факт незаконного ввоза из Китая на территорию Российской Федерации почти 2 тысяч электрошокеров, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВТУ.

Российская организация подала на Уссурийский таможенный пост импортную декларацию на товары, в которой было заявлено 2360 светодиодных ручных фонарей. В отношении данной партии был назначен таможенный досмотр. В ходе него должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный обнаружили товар, на первый взгляд ничем не отличающийся от обычных фонарей. Однако на корпусах предметов имелось 2 кнопки управления, одной из которых включается подсветка, а при нажатии на вторую срабатывает электрический разряд. В общей сложности было обнаружено 1950 электрошокеров. Кроме того среди товара имелось 190 лазерных указок. И лишь 220 предметов из всей товарной партии в действительности оказались фонарями.

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Товар изъят, направлен на экспертизу. Проводится расследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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