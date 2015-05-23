Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:30
  0

Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке

Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке

20 и 21 мая с 12.00 во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит», внесший большей вклад в развитие конного спорта в Приморье).

Администрация Владивостока, коллектив КСК «Фаворит» и федерация конного спорта Приморского края приглашают всех желающих на мероприятие и обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря