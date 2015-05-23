Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке
20 и 21 мая с 12.00 во Владивостоке на территории конно-спортивного клуба «Фаворит» (проспект 100-летия Владивостока, 152а) пройдет первенство города по конному спорту, посвященное памяти Алексея Хомутова (создатель конно-спортивного клуба «Фаворит», внесший большей вклад в развитие конного спорта в Приморье).
Администрация Владивостока, коллектив КСК «Фаворит» и федерация конного спорта Приморского края приглашают всех желающих на мероприятие и обещают красивое и захватывающее зрелище. Вход свободный.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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