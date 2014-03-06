Каратисты Владивостока посоревнуются в ката и кумите

В субботу, 20 мая, и воскресенье, 21 мая, в спорткомплекс ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) пройдет чемпионат Владивостока по киокусинкай карате-до в дисциплинах кумите и ката. Мероприятие проводит Владивостокская городская общественная организация киокусинкай карате-до совместно с администрацией краевой столицы. Начало соревнований в 10 часов.

В первый день, 20 мая, пройдут состязания для спортсменов от 8 до 11 лет в дисциплине ката. Речь идет о технике движений, связанных с ведением поединка с воображаемым противником или группой противников, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

21 мая ката сдадут спортсмены в возрасте от 12 лет и старше. В этот же день с 12 часов чемпионат пройдет среди каратистов от 12 лет и старше в дисциплине кумите (поединки на татами).

Вход на соревнования свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]