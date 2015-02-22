Чемпионат Приморья по джиу-джитсу стартует во Владивостоке

В субботу, 20 мая, и в воскресенье, 21 мая, в 11 часов во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Приморья по ju-jutsu (джиу-джитсу) в дисциплинах «ne-waza» (борьба) и «fighting-system» (полный контакт), «duo-system» (показательные выступления) и «kakuto-system» (полноконтактные поединки).

В первый день соревнований, 20 мая, чемпионат пройдет среди спортсменов от 12 лет и старше в дисциплинах «ne-waza» и «fighting-system». Во второй день, 21 мая, все желающие увидят поединки в «duo-system» (для спортсменов от 12 лет и старше) и «kakuto-system» (от 14 лет и старше).

Соревнования пройдут в соответствии с международными правилами КJJIF (Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу) по олимпийской системе с выбыванием проигравшего, утешительные поединки не проводятся.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]