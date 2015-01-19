Приморье лидирует по количеству центров тестирования ГТО на Дальнем Востоке
Почти 22 тысячи приморцев зарегистрировано на сайте ГТО. По этому показателю Приморье лидер на Дальнем Востоке. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».
Директор краевого департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов подчеркнул, что с этого года в Приморье люди любого возраста могут выполнить нормативы ГТО и получить заветный значок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«В Приморье работают 23 центра тестирования, нормативы принимают квалифицированные судьи. Сейчас наша задача, чтобы такие центры появились во всех муниципалитетах края» – отметил Жан Кузнецов.
Директор департамента добавил, что на всей территории края устанавливаются универсальные спортивные площадки, где приморцы могут подготовиться к сдаче норм.
По словам начальника отдела «Региональный центр тестирования ГТО» «Центра спортивной подготовки» Школы высшего спортивного мастерства Екатерины Коротун, Приморье лидирует в ДВФО по количеству центров тестирования.
«Наш регион также на первой строчке по задействованию штатных единиц в работе этих центров и приеме нормативов. А также регистрации жителей, желающих участвовать в выполнении комплекса ГТО. На сегодняшний день от нашего региона на сайте ГТО зарегистрировано около 22 000 человек», – сказала она.
Екатерина Коротун напомнила, что обладатели золотых знаков отличия получают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения края на бюджетные места.
«Также сейчас рассматриваются вопросы о внедрении поощрений для взрослого населения в качестве дополнительных дней к отпуску или скидок на занятия в спортивных клубах», – отметила специалист.
Официальный посол ГТО, главный тренер молодежной сборной Приморского края по кудо Андрей Черных занимается активной работой по развитию массового спорта, и сам готовится к сдаче нормативов всероссийского комплекса.
«Горжусь, что некоторые мои подопечные спортсмены уже сдали нормы ГТО на отлично. Получить золотой значок не так просто, поэтому я усиленно тренируюсь, чтобы успешно выполнить все испытания», – прокомментировал Андрей Черных.
Отметим, на данный момент уже более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО. Из них на золотой знак отличия – 870 человек.
Напомним, в Приморье со 2 по 4 июня пройдет краевой фестиваль «Готов к труду и обороне» среди представителей средств массовой информации и трудящихся. Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить медицинский допуск.
Отметим, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО – это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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