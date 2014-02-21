Музей исторической техники на Садгороде будет работать до двух часов ночи

В нынешнем году военно-патриотический клуб "Техника ХХ века в Приморском крае" и музей исторической техники на Садгороде (г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21, станция Садгород) впервые присоединяются ко всероссийской акции "Ночь музеев". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на специалиста по связям с общественностью музея "Техника XX века в Приморском крае" Юрия Морозова, сегодня, 20 мая, музей будет работать до двух часов ночи, гости музея смогут увидеть уникальную технику при искусственном освещении и сделать немало креативных фотоснимков.

Справочно:

Музей техники на Садгороде был открыт 8 мая 2014 года. За первые три года работы музея нашими гостями стали порядка 45 000 человек. В течение первого года работы музея коллекция выросла примерно вдвое. На данный момент она насчитывает более чем 150 экспонатов, в том числе, бронетехнику и легковые автомобили высшего класса. В 2014-2015 годах было построено сразу 3 новых павильона для техники. В сезоне 2015 года состоялось открытие кафе и магазина сувениров Клуба. В конце 2015 года начал действовать теплый двухэтажный выставочный павильон. Военно-патриотический клуб «Техника XX века в Приморском крае» является некоммерческой организацией, а главной целью создания этого объединения становится привлечение внимания общественности и, в первую очередь, молодежи к истории техники на Дальнем Востоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]