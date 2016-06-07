В воскресенье в Приморье пройдут дожди

19 мая глубокий циклонический вихрь продолжает смещаться с Амурской области на Хабаровский край. На западе Приморья увеличится количество облаков, но осадки не ожидаются. В континентальных районах день будет жарким, воздух прогреется до +25…+35 °C, в прибрежных районах по-прежнему прохладнее, +15…+22 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснением, без осадков, ветер свежий. Температура воздуха во второй половине дня +17…+22 °C, в пригороде до +24 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Ближайшей ночью циклон, определяющий погоду на юге Дальневосточного региона, покинет Хабаровский край и через Сахалин уйдёт на Охотское море. Над Приморским краем будут смещаться атмосферные фронтальные разделы, местами пройдут кратковременные дожди. К утру фронтальные разделы покинут край, осадки прекратятся. Минимальная температура ночью сохранится без существенного изменения.

В субботу днём за фронтами на Приморье распространится гребень антициклона. Ветер в средней тропосфере с юго-западного поменяется на северо-западный, вследствие чего придёт более прохладная воздушная масса.

Жара в Приморье спадёт, воздух прогреется до +18…+23 °C, на юге до +30 °C. Во Владивостоке осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Минимальная температура +11…+13 °C, днём воздух прогреется до +20…+23 °C.

В воскресенье синоптическая ситуация поменяется. К южным районам края днём подойдёт очередной циклон с фронтальными разделами. Местами пройдут дожди различной интенсивности. Фон температуры воздуха ночью и днём понизится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке в ночь с субботы на воскресенье пройдёт небольшой, временами умеренный дождь, температура понизится до +9…+11 °C. Утром 21 мая в городе сохранится небольшой дождь, днём переменная облачность, +16…+18 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]