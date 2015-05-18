Во Владивостоке пройдет традиционная акция "Ночь музеев"

20 мая с 18.00 до 24.00 Приморская государственная картинная галерея приглашает на ежегодную акцию, посвященную Международному дню музеев. Праздник пройдёт в Приморской государственной картинной галерее в десятый раз. Девиз её – «Экостиль: в гармонии с собой и миром» – связан с Годом экологии в Российской Федерации. Тема экологии рассматривается в широком аспекте – и как сохранение окружающей среды, и как уважение достоинства природы и достоинства человека. Об этом рассуждают художники, искусствоведы, писатели и поэты, музыканты.

В программах Ночи музеев принимают участие: признанный мастер нихонга Юкио Кондо (Япония), мастера каллиграфии из Кореи и России, молодые художники из Владивостокского колледжа искусств и Дальневосточного института искусств, искусствоведы, культурологи и японисты из Школы искусства, культуры и спорта и Школы международных и региональных исследований Дальневосточного федерального университета, Морской государственный университет имени Г.И. Невельского, Дальневосточный морской заповедник, Владивостокская школа современного искусства, школа для одарённых детей имени Н.Н. Дубинина, галерея «Раритетъ», Литературный театр Екатерины Кучук, Шаляпинский центр, Творческая мастерская «Мода из комода», «Почта России», член Союза писателей России И. И. Шепета, поэты г. Владивостока; члены Союза художников России Евгений Макеев, Владимир Погребняк и другие приморские художники; ресторан грузинской кухни Сациви.

Художественным символом акции в морском городе Владивостоке станет рыба.

Традиционно всех гостей и жителей города мы приглашаем на специальные программы в главное здание галереи на Алеутской улице,12, в выставочные залы на Партизанском проспекте,12 и в здание будущего Центра «Эрмитаж – Владивосток» на ул. Светланская, 38/40.

Вас ждут выставки и мастер-классы, концертные, литературно-поэтические и театральные программы, лекции и экскурсии, на которых искусство рассматривается в контексте экологии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]