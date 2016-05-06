Находка отпразднует День города 20 мая

Центральные события в честь 67-летия Находки развернутся на площади муниципального центра культуры и аллею улицы Ленинской. Программа праздника объединит концертный марафон, арт-ярмарку, игровые площадки для детей и выступление кавер-группы «Coin».

Как сообщили в управлении культуры администрации города, музыкальную часть откроет в 12.00 духовой оркестр. С 13.00 будет дан старт выступлениям музыкантам и танцорам Находки. Около 30 коллективов и солистов поздравят жителей и гостей города. В концерте примут участие заслуженные коллективы Приморского края, лауреаты и победители российских и международных творческих конкурсов «Парус» и «Фест-лайн», образцовые ансамбли танца «Приморская капель» и «Журавушка». В финале марафона для жителей и гостей города выступит ансамбль «Приморочка» под руководством Заслуженного работника культуры Светланы Крыгиной, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу администрации Находки.

С 14.00 до 15.00 на площади Муниципального центра культуры муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье» организует для юных жителей города игровые площадки.

На аллее ул. Ленинской масштабную арт-ярмарку организуют музейно-выставочный центр совместно с клубом «Народный мастер». С 11.00 до 17.00 в пешеходной зоне пройдет вернисаж под открытым небом с участием профессиональных и самодеятельных художников и выставка-продажа авторских изделий. По предварительной информации, со своими произведениями и изделиями на открытую площадку выйдут 10 художников и порядка 50 авторов. По желанию гостей, живописцы и графики напишут экспресс-портреты. Мастера декоративного творчества представят оригинальные игрушки, украшения из кости, натурального камня, кожи, сувенирную продукцию в изящных техниках фьюзинг и декупаж.

Вечерняя развлекательная программа на площади Муниципального центра культуры стартует с 18.30. Кавер-группа «Coin» из Владивостока исполнит композиции звезд зарубежной сцены 70-х – 2000-х годов. В основе репертуара музыкантов – хиты рок-групп. Концерт гостей из краевого центра плавно перейдет в дискотеку под открытым небом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]